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Поддельные письма и липовые кредиты: Мошенники атакуют под видом Нацбанка

Аферисты используют фейковые подписи, печати и имена "уполномоченных лиц".

Сегодня, 11:21
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Поддельные письма и липовые кредиты: Мошенники атакуют под видом Нацбанка Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Национальный Банк Казахстана бьёт тревогу: участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей Нацбанка, рассылают фальшивые документы и даже используют технологии искусственного интеллекта для создания обманных видеороликов, передаёт BaigeNews.kz.

Схема такая - казахстанцам приходят поддельные письма на якобы официальных бланках НБК, где сообщается о "кредитной задолженности" или "необходимости погашения счёта". Чтобы всё выглядело убедительно, аферисты используют фейковые подписи, печати и имена "уполномоченных лиц".

Но этим злоумышленники не ограничиваются. С помощью нейросетей они создают фейковые видео с участием "сотрудников" Нацбанка, якобы рекламирующих несуществующие инвестиционные проекты или "бесплатную юридическую помощь" по возврату украденных денег. Эти видео активно распространяются в соцсетях.

Нацбанк подчёркивает:

✅ Он не ведёт счета физических лиц,
не выдаёт кредиты,
не предоставляет юридических услуг,
и не принимает переводы от граждан.

Если вы получили сомнительный звонок или документ — немедленно прервите общение и проверьте информацию, обратившись по официальному номеру. Контакт-центр НБК доступен по короткому номеру 1477.

Если вы стали жертвой мошенников - обязательно обратитесь в полицию.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк объяснил, зачем убирают табло с курсами валют у обменников.

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