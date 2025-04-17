Поддельные письма и липовые кредиты: Мошенники атакуют под видом Нацбанка
Аферисты используют фейковые подписи, печати и имена "уполномоченных лиц".
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Национальный Банк Казахстана бьёт тревогу: участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей Нацбанка, рассылают фальшивые документы и даже используют технологии искусственного интеллекта для создания обманных видеороликов, передаёт BaigeNews.kz.
Схема такая - казахстанцам приходят поддельные письма на якобы официальных бланках НБК, где сообщается о "кредитной задолженности" или "необходимости погашения счёта". Чтобы всё выглядело убедительно, аферисты используют фейковые подписи, печати и имена "уполномоченных лиц".
Но этим злоумышленники не ограничиваются. С помощью нейросетей они создают фейковые видео с участием "сотрудников" Нацбанка, якобы рекламирующих несуществующие инвестиционные проекты или "бесплатную юридическую помощь" по возврату украденных денег. Эти видео активно распространяются в соцсетях.
Нацбанк подчёркивает:
✅ Он не ведёт счета физических лиц,
✅ не выдаёт кредиты,
✅ не предоставляет юридических услуг,
✅ и не принимает переводы от граждан.
Если вы получили сомнительный звонок или документ — немедленно прервите общение и проверьте информацию, обратившись по официальному номеру. Контакт-центр НБК доступен по короткому номеру 1477.
Если вы стали жертвой мошенников - обязательно обратитесь в полицию.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк объяснил, зачем убирают табло с курсами валют у обменников.
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