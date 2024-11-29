Поддельные доллары пытался всучить банку казахстанец

Жителей Казахстана предупредили о фактах выявления сбыта поддельных купюр. Гражданам рекомендуют проверять подлинность банкнот при обмене и оплате товаров или услуг наличными средствами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"К примеру, 27-го ноября в филиале "Народного банка" одного из районов Акмолинской области молодой человек пытался обменять сувенирные денежные средства. Сотрудники банка проявили бдительность и незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В ходе проверки установлено, что 21-летний мужчина пытался обменять 10 купюр на сумму одна тысяча долларов. Для уточнения обстоятельств по данному факту назначена экспертиза, которая установит происхождение и подлинность представленных банкнот", - рассказали полицейские.

Полиция напоминает, что в уголовном кодексе РК существует статья, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг.

"За изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных банкнот или ценных бумаг предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если преступление совершено группой лиц, в крупном размере или неоднократно, наказание увеличивается до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для преступных групп предусмотрено наказание до 12-ти лет лишения свободы", - объяснили в полиции.

Ранее казахстанцев предупредили о сбыте не подлежащих обороту "купюр".