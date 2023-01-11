"Подаётся норма тепла" - Смаилов о ситуации с отоплением в Экибастузе

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Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что работа ТЭЦ в Экибастузе нормализуется, передает BaigeNews.kz. Он заверил, что в жилые дома подается необходимая норма тепла.

"По моей информации, норма тепла, которая сейчас подаётся, она в пределах значений, которые, обязаны подавать. Я имею в виду, что работа ТЭЦ в Экибастузе сейчас нормализуется. Принимаются для этого все меры", - сказал он.

По словам Смаилова, в течение 2-3 лет в Казахстане обновят тепловые сети, большинство из которых на данный момент изношены.