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  • "Подаётся норма тепла" - Смаилов о ситуации с отоплением в Экибастузе
BaigeNews.kz Вчера, 12:44
459
Вчера, 12:44
459
Фото: BaigeNews.kz

"Подаётся норма тепла" - Смаилов о ситуации с отоплением в Экибастузе

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что работа ТЭЦ в Экибастузе нормализуется, передает BaigeNews.kz. Он заверил, что в жилые дома подается необходимая норма тепла.

"По моей информации, норма тепла, которая сейчас подаётся, она в пределах значений, которые, обязаны подавать. Я имею в виду, что работа ТЭЦ в Экибастузе сейчас нормализуется. Принимаются для этого все меры", - сказал он. 

По словам Смаилова, в течение 2-3 лет в Казахстане обновят тепловые сети, большинство из которых на данный момент изношены. 

"Мы сейчас совместно с владельцами ТЭЦ ведём работу над вложением инвестиций в модернизацию. То есть сейчас идёт работа по разработке проектно-сметной документации. Вот, в частности, по экибастузской ТЭЦ работа проводится. За один день это не сделать, требуется определённое время, и эту работу мы держим на контроле. То есть, мы хотим, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем, и в течение двух, максимум трёх лет мы должны обновить все сети", - сказал премьер-министр.

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#коммунальные услуги #отопление
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 12:44
459
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