Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября

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Приём заявлений на выплату компенсации по депозитам в Отбасы банке начнётся первого октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Выплачивать компенсации по депозитам в размере 10 процентов в Банке будут на сбережения казахстанцев, находящиеся на счетах 23 февраля. Начисления производятся по Программе защиты тенговых вкладов открытых в банке.

Порядок начисления средств на депозиты регламентируется правилами выплат компенсации. Согласно им максимальная сумма, на которую будет начисляться компенсация в размере 10 процентов, составляет 20 миллионов тенге. Это совокупная сумма по всем депозитам, открытым в одном банке.

"На 23 февраля 2022 года в Отбасы банке дейстовало 2,3 миллиона сберегательных счетов с общей суммой накоплений 1,6 триллиона тенге. По утвержденным правилам, компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили своё согласие на выплату, подав соответсвующее заявление. Для удобства клиентов, этот процесс мы сделали онлайн. Заявления можно будет подать с первого октября 2022 года по первое января 2023 года включительно в личном кабинете на портале недвижимости Баспана маркет по адресу www.otbasybank.kz", - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Компенсация будет выплачена тем вкладчикам, кто сохранит свой депозит до зачисления компенсации. Если с депозита были частично сняты деньги путём деления, то компенсация будет начислена на минимальный остаток по сохранённому вкладу. Причём пополнения депозита после 23 февраля 2022 года в расчёт приниматься не будут.

Если у вкладчика банка депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию.

Депозиты, которые были уступлены близким родственникам (безвозмездно), а также объединённые депозиты тоже будут поощрены компенсацией.

Компенсация не будет выплачена если:

- депозит был закрыт;

- заём, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита;

- произошел переход на жилищный заем/оформлен жилищный заем по вкладу в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023 года включительно), включая автоматический переход;

- депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки (возмездная уступка).

Сумму полагающейся компенсации можно узнать в личном кабинете на портале недвижимости www.otbasybank.kz с первого октября 2022 года. Она актуальна на день просмотра (может изменяться в зависимости от операций, которые совершатся вкладчиком).

Как уточнили в банке, компенсация вкладчикам будет зачислена на их депозиты после 23 февраля 2023 года в течение двух рабочих дней с момента поступления денег в Отбасы банк. Специально открывать отдельные счета для компенсации не нужно. Если у клиента банка несколько депозитов с общей суммой накоплений более 20 млн тенге, то компенсация будет зачислена на вклады пропорционально, но не более суммы установленной компенсации.