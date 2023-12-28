Подарок сделали осуждённые жителям Акмолинской области

Ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились у ёлки на центральной площади в Атбасаре. Выполнили скульптуры осуждённые акмолинского учреждения №1, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме главных новогодних персонажей заключённые изготовили своими руками игрушки для ёлки.

"Я много лет уже здесь. Каждый год с удовольствием принимаю участие в изготовлении из снега фигур Деда Мороза и Снегурочки для городской ёлки. Мне очень приятно, что мы вносим свою лепту в новогоднее настроение горожан, особенно детей. Без этих персонажей самый яркий и всеми любимый праздник не состоялся бы. Это так здорово делать добро, ощущать внутри себя, пусть маленькую, но такую необходимую роль в большом общем празднике", - сказал один из заключённых.