В преддверии 80-летия Дня Победы казахстанцы с особой гордостью вспоминают щедрый поступок легендарного балуана Кажымукана Мунайтпасова, подарившего фронту боевой биплан У-2. Передавая дар, заработанный буквально потом и кровью во время выступлений, 73-летний силач поставил два условия - чтобы он был назван в честь Амангельды Иманова, а за штурвалом сидел казахский лётчик. Его желание было исполнено, Сталин поблагодарил Кажымукана лично. О том лётчике известно мало. А между тем, он всю жизнь прожил в Семее и положил начало прославленной авиадинастии. О чём говорили Кажымукан и лётчик Кажытай Шалабаев в первую встречу после войны, как сложилась судьба боевого пилота, и что ещё объединяло двух главных героев, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

После очередного ночного полёта казахский солдат родом из Семипалатинска, 21-летний Кажытай Шалабаев, отдыхал в полумраке блиндажа. Проснувшись, он вышел покурить. Два сослуживца подъехали к нему на машине, передав приказ командира явиться в штаб.

Когда солдат был на месте, ему сообщили неожиданную новость: "Танцуй, Кажытай! Твои родственники передали тебе самолёт"!

Озадаченный пилот, служивший в то время на Балтийском направлении, подумал, что это шутка. "У меня нет таких родственников. Мама старая и уже болеет. Отец давно погиб. Дядя живёт довольно скромно", - ответил Кажытай.

Через пару минут выяснилось, что боевой подарок прилетел с его родных мест - из Казахстана.

Из письма, которое лежало перед ним на столе, он узнал, что биплан У-2, известный в народе как "небесный тихоход", купил специально для фронта Кажымукан Мунайтпасов. А его наказ о пилоте нашёл исполнение в Прибалтике.

Это лишь середина той знаменитой истории. До и после неё произошли события, которые удивительным образом переплели судьбы двух легенд.

Из слесаря в лётчика

Кажытай Шалабаев родился в Затонском районе тогда ещё Семипалатинска. Рано лишился отца. В одних источниках говорится, что отец Муса погиб, когда ему был год, в других - четыре года. Он работал грузчиком в Управлении Верхне-Иртышского пароходства, на судоремонтном заводе.

После потери кормильца, родной брат матери Темиржан Шыныбаев берёт племянника на работу. С малых лет Кажытай подметал территорию предприятия, зимой чистил снег, был разнорабочим, добывая нелёгкий хлеб для себя и мамы по имени Имаш. Получил 7-классное образование. Затем при судоремонтном заводе окончил курсы фабрично-заводского обучения (ФЗО), освоив профессию слесаря, рассказывает руководитель отдела редких книг общественной библиотеки имени Абая Жанылгуль Адильбеккызы.

Она одна из первых, кто придал гласности продолжение истории с покупкой самолёта "казахским великаном", рассказав общественности про известного теперь пилота.

"В конце девяностых годов из газет я узнала, что именно Кажытай Шалабаев был пилотом того самолёта. Нашла его данные, побывала у него в гостях и устроила встречу ветерана с нашими читателями. Тогда он рассказывал о боевых действиях, показывал фотографии военных лет и тот самый самолёт, подаренный известным силачом Кажымуканом Мунайтпасовым", - вспоминает Жанылгуль Адильбеккызы.

Кажетай Шалабаев поступил на работу в кожевенный комбинат, работал сортировщиком кожи. Когда парню исполнилось 18 лет, его дядя посоветовал ему получить профессию лётчика и отправил юного родственника в Актюбинское лётное училище, где готовили пилотов для гражданской авиации.

С началом войны всего четверых курсантов из его группы направили уже в Армавирскую военную школу пилотов. В 30-х годах это знаменитое учебное заведение занималось подготовкой парашютистов, младших авиаспециалистов и резервного истребительского авиаполка. А в начале войны её преобразовали в крупную кузницу кадров с семью эскадрильями, двадцатью аэродромами и сотней самолётов разного типа. В июне 1941 года здесь обучалось почти 1500 курсантов, а учебный процесс обеспечивали 300 самолётов.

В целом за годы войны отсюда выпустились 4 578 лётчиков. Наряду с получением знаний, курсанты отражали налёты вражеских самолётов. В таких условиях Кажетай Шалабаев грыз гранит авиационной науки, а затем отправился на фронт. Он поступил в 701 истребительский полк 284-й дивизии 15-й воздушной армии. В его составе "пролетал" до конца войны.

Помощь армии

А в это время борец Кажымукан Мунайтпасов, прославивший Казахстан на весь мир своими фантастическими способностями, тоже рвался на фронт.

Почти до самой старости человек-легенда при росте 195 сантиметров весил больше 150 килограммов. В разные годы он выступал на известнейших площадках Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы, Берлина, Лондона, Кабула, добравшись через океан даже до Буэнос-Айроса. В китайском Харбине он запомнился под именем "Кара Иван" (Чёрный Иван).

Прославляя родной Казахстан, он завоевал 48 золотых, серебряных и бронзовых медалей, внёс весомый вклад в спортивную борьбу родной степи. Хотел он внести свой личный вклад и в приближение победы.

Но возрастного силача, которому на момент начала войны было уже 70 лет, не взяли на фронт. И он остался присматривать за родным аулом. Но оставаться в стороне от сокрушительных вражеских действий он не мог. Желание помочь породило идею: если нельзя воевать, то можно обеспечить фронт чем-то важным и нужным.

Пожилой атлет продолжил гастролировать по городам и сёлам Казахстана, ближнего зарубежья, нацелившись передать полученные средства на борьбу с врагом для нужд оборонной промышленности.

Он собрал 100 тысяч рублей. В 1944 году Кажымукан Мунайтпасов исполнил своё желание и передал их на покупку самолёта, поставив, при этом, два условия: первое - самолёт должен быть назван в честь лидера национально-освободительного движения Амангельды Иманова. Второе - посадить за штурвал лучшего казахского пилота.

Надо сказать, что это одно из самых щедрых вложений за время войны от простого работяги. Но доставались они поистине кровью и потом. Во время гастролей на его груди кувалдой раскалывали огромный булыжник. Восхищение вызывал и ещё один трюк – он тянул полную людей арбу с сидящим на шее молодым человеком.

За свою щедрость и находчивость Кажымукана Мунайтпасова поблагодарил Иосиф Сталин, пообещав, что его желание будет исполнено.

Крылатая легенда

Через неделю после отправки денег на фронт, Кажытаю Шалабаеву передали в управление самолёт У-2. За годы войны он совершил 217 боевых вылетов, в том числе 120 ночных. Пробыл в воздухе 430 часов. 70 вылетов он осуществил на биплане, подаренном соотечественником.

История легендарного самолёта заслуживает отдельного внимания. Знаменитое воздушное судно У-2 было сконструировано задолго до войны. Его спроектировал инженер Николай Поликарпов. В 1928 году оно совершило первый пробный полёт, а впоследствии было неотъемлемой частью гражданской и военной авиации. А в 1941 году его переоборудовали в грозное орудие против вермахта. Позже, в мирное послевоенное время он был незаменим в сельском хозяйстве, рассеивал на полях с различными культурами удобрения и пестициды. За это в народе его прозвали "кукурузником".

Особенность биплана была в его лёгкости и практичности. Его собирали из дерева и фанеры. Незамысловатый процесс ремонта и сборки в последующем осваивали даже неквалифицированные специалисты.

Он летал медленно, развивал скорость около 120 км в час, в то время как самолёты третьего рейха были более скоростными, и это было их недостатком в борьбе с бипланами. Кроме того "рус-фанер" У-2, как прозвал его немцы, мог попасть под обстрел, получить десятки боевых "ранений" в фанерные крылья, но при этом благополучно долететь до аэродрома и приземлиться.

Это делало его почти неуязвимым в ночное время. Кстати, именно на поликарповской "крылатой легенде" летали самые отважные женщины-воины Великой Отечественной войны - отряд истребителей "Ночные ведьмы", в составе которых была единственная лётчица-казашка Хиуаз Доспанова.

Детище известного авиаинженера Поликарпова стало главным героем во многих фильмах: "Небесный тихоход", "Если завтра война", "Пилоты", "В небе "Ночные ведьмы", "В бой идут одни старики" и многие другие.

Долгожданная встреча

Едва получив в управление самолёт, лётчик Кажытай Шалабаев написал письмо Кажымукану, поблагодарив через строки за щедрый подарок для фронта. После войны он дал обещание первым делом навесить мецената и выполнил его. Едва закончилась война, и прошёл праздничный победный парад, лётчик-истребитель отправился в Южный Казахстан.

Палуан проживал в колхозе Шаульдерского района тогда ещё Шымкентской области. Многодетный отец Кажимукан встретил долгожданного гостя очень радушно.

Первые впечатления от встречи с ним Кажытай Шалабаев описывает так: "Он сидел на ковре, посреди комнаты, человек очень крупный и высокий. Это сразу бросалось в глаза и удивляло!".

"Кажыбай гостил у Кажымукана несколько дней. Его жена стала молодому солдату как мать. Если о подвигах борца знала вся казахская степь, то Кажытаю пришлось подробно рассказать о военных достижениях. Рассказал он и про свою семью: что рано лишился отца, что воспитали мама и её брат. Когда речь зашла о дяде Темиржане Шыныбаеве, выяснилось, что Кажымукан хорошо его знает, и даже выступал вместе с ним на одной сцене в семипалатинском цирке", - рассказала по воспоминаниям лётчика Жанылгуль Адилбеккызы.

Как выяснилось, Темиржан Шыныбаев был довольно крепким и сильным человеком, работал грузчиком. В молодости организовал в своём районе футбольную команду, поднимал штангу, имел спортивные категории и выступал в местном цирке. Именно там познакомились дядя Кажытая и прославленный борец, звезда цирковой эстрады Кажымукан. Балуан даже приходил в гости к своему спортивному товарищу домой. Поэтому не исключено, что ещё малышом Кажытай Шалабаев мог видеть известного мецената. Судьбоносная встреча расставила всё по своим местам!

Первое выступление казахского силача в Семее состоялось 4 июня 1929 года. Корреспонденты местной газеты "Прииртышская правда" зазывали население в городской стационарный цирк, который был рассчитан на 1800 мест. Писали следующее:

"Сегодня выступает непобедимый богатырь Казахстана Хаджи Мухан… будет демонстрировать свою феноменальную силу. Телегу с десятью людьми перевезёт через манеж цирка, а также будет вязать галстук и пояс Самсона из толстого железа". Маркетинг сработал и в цирк повалили зрители. Выступления борца в городе продолжались с 4 июня по 28 июля.

Именно здесь, в городском цирке, и подружились Хаджымукан и Темиржан Шыныбаев.

Лётная династия

После войны Кажытай Шалабаев работал в гражданской авиации, до выхода на пенсию управлял пассажирскими самолётами. За это время он отлетал 16 тысяч мирных гражданских часов. Его жена Рабига трудилась в багажном отделении городского аэропорта.

Чета Шалабаевых воспитала четверых детей - двух мальчиков и двух девочек. Все они пошли по стопам родителей. Одна из дочерей Галия стала стюардессой, сыновья - командирами воздушных судов. Племянники и внуки тоже поддержали дело своего деда.

Кажытай Шалабаев скончался 8 мая 2003 года, за день до очередного праздника Дня Победы, которую он так смело и отчаянно приближал. За свои боевые заслуги удостоен Ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой и второй степени.

Свой последний вылет на легендарном самолёте с надписью "Амангельды Иманов" с одной стороны, и "Лётчику-казаху от Хаджымукана" с другой он должен был совершить в знаменитом параде победы 24 июня 1945 года. Планировалось, что лётчики-истребители пролетят над Москвой эскадрильей, но из-за плохих погодных условий воздушное представление отменили. Вместо этого лучшие лётчики Великой Отечественной войны прошли строем по Красной площади. Среди них шагал и Кажытай Шалабаев.

Фото: Альбина Халел.