"Подарок" из СССР чуть не сорвал сроки строительства трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

Фото: Анна Мирская

На теплоэлектроцентрали №2 Петропавловска завершился первый и основной этап строительства новой трубы вместо старой, упавшей в марте прошлого года. Напомним, что под обломками рухнувшей конструкции погибла сотрудница электроцентрали. Разрушенную трубу демонтировали с июня по сентябрь 2022 года. Этой весной приступили к строительству новой. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на объекте, где о возведении монументальной конструкции рассказал главный инженер АО "СевКазЭнерго" Петр Богданов.

- Мы с Вами наблюдаем за тем, как происходит историческое событие для нашего региона. Расскажите о самом процессе непрерывной заливке бетонного основания будущей трубы и где ее решили разместить?

- Да, мы находимся в центре строительства фундамента новой железобетонной трубы. Сегодня ночью был завершен непрерывный этап заливки. Практически двое суток без перерыва подавался бетон с двух сторон. Так проходил процесс заливки фундамента.

Новая труба располагается в непосредственной близости от фундамента старой дымовой, которую закончили демонтировать в прошлом сентябре. Сейчас можете заметить даже часть ее фундамента. Первый этап закончен - фундамент залит. В течение 28 дней будем контролировать его естественное высыхание и набор прочности. Далее, ориентировочно 15 июня будет закончено устройство скользящей опалубки на фундаменте с последующим возведением ствола новой железобетонной трубы. Этим и будет завершено строительство.

Примерные сроки по возведению ствола – 30 сентября 2023 года. Но это не ввод в эксплуатацию. Его мы наметили на 2024 год. Конечно, не обошлось без подводных камней. Были трудности, с которыми мы столкнулись, начиная с первого этапа. А именно выноса инженерных коммуникаций, технологических трубопроводов из зоны строительства. Тогда были выявлены неопознанные технологические трубопроводы, которых не было на генеральном плане станции. На следующем этапе при разработке котлована мы столкнулись с своего рода "подарком" из Советского Союза. Из зоны строительства были извлечены 11 фундаментных стаканов. Вес каждого доходил до 20 тонн. Так как у нас определены сроки на каждый этап строительства, то и решения мы принимаем оперативно. Поэтому все было извлечено и в срок.

Затем подрядчик приступил к монтажу металлического каркаса для заливки фундамента. Здесь тоже выдержаны все сроки. То, что мы сейчас наблюдаем - результат двухсуточного непрерывного процесса заливки.

Параллельно на территории Петропавловска происходит поузловая сборка скользящей опалубки, посредством которой продолжается строительство. Планируем в середине июня начать возводить ствол дымохода. Это будет аналогичный потоковый процесс – порядка 90 суток будет непрерывное возведение ствола. Останавливаться нельзя.

- Эта дымоходная труба по проекту идентична двум имеющимся или ее возможности будут отличаться?

- Возведение нового дымохода не увеличит мощность станции. Но будет в разы увеличена надежность работы теплоцентрали. Диаметр основания железобетонной конструкции по нашему проекту будет в пределах 20,5 метров. В устье - 9 метров. Кирпичного футеровочного слоя не предполагается. Отливаться будет сразу со стволом железобетонной трубы.

Все трубы проектируются исходя из санитарно-защитной зоны региона. Это называется географическое расположение источников выброса от населенного пункта. В Петропавловске трубы проектируются по всем экологическим стандартам. А именно не менее 150 метров. Такой высоты и были все три труды теплоцентрали. Новая же станет визуально отличаться: по проекту верхняя точка конструкции будет на отметке в 180 метров. А это говорит об увеличении аэродинамической скорости и подключении к ней больше рабочих котлов. Это было рассчитано проектным институтом.

- Сколько человек сейчас трудятся над возведением нового дымохода и какие подрядные организации задействованы?

- При строительстве фундамента было задействовано 19 человек из подрядной организации "Строй центр Арсенал" из Петропавловска. На возведение ствола планируется выделить до 80 человек. Здесь будет работать подрядная организация ТОО "КазтеплоСпецстрой" их Усть-Каменогорска.

Самый сложный этап в строительстве трубы – это сроки реализации всего проекта, начиная с проектирования. Мы должны идти согласно намеченному плану. Фундамент есть. Остается воздвигнуть ствол. В сентябре его закончим и приступим к демонтажу скользящей опалубки. Дальнейшие работы будут производиться подрядчиком внутри дымовой трубы. Это окисловка, нанесение защитного слоя и устройство подзольного перекрытия. Затем наступит зима. Да, следующий отопительный сезон город будет обогреваться с двумя действующих дымоходными трубами. Но с наступлением весны мы продолжим с переподключения газоходов на новую дымовую трубу. Летом 2024 года новая железобетонная труба будет готова к эксплуатации.