В городе Акколе Акмолинской области запущен суперкомпьютер Param Bilim 2 – один из самых мощных в Центральной Азии. Его пиковая производительность достигает 1 петафлопс, что позволяет выполнять миллионы операций в секунду. Новый гибридный кластер CPU+GPU будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта, биоинформатики, моделирования климата, химии и физики.

Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как работает новый вычислительный кластер и какую роль он сыграет в развитии страны.

Что умеет суперкомпьютер Param Bilim 2

Суперкомпьютер оснащён широким спектром специализированных программ и вычислительных модулей. Они будут использоваться как в прикладной, так и в фундаментальной науке. Его ресурсы позволяют решать задачи в области вычислительной химии и молекулярной динамики, биоинформатики, моделирования атмосферы и океана, математической физики, астрофизики, вычислительной гидродинамики, а также в сфере компьютерного зрения.

Фото: пресс-слжуба ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Система поддерживает ускоренные расчёты с использованием GPU, хранение и управление большими массивами данных, а также системный контроль над выполнением задач. Эти возможности позволят университетам и научным центрам проводить сложные симуляции и обрабатывать данные в десятки раз быстрее, чем раньше.

Система суперкомпьютера Param Bilim 2 требует серьёзной подготовки специалистов и тонкой настройки программного обеспечения. Именно поэтому перед началом работы была проведена масштабная обучающая программа. Более 60 преподавателей Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в течение четырёх месяцев прошли обучение и сертификацию.Теперь они заниматься наукой с помощью суперкомпьютера.

Param Bilim 2 использует специализированные программные решения, которые необходимо адаптировать под архитектуру высокопроизводительных вычислений. Так, например, была внедрена специальная версия MATLAB, оптимизированная под работу на суперкомпьютере.

При этом у университета уже есть опыт эксплуатации подобных систем — модель Param Bilim 1, переданная более 15 лет назад, до сих пор активно используется в образовательных целях.

Искусственный интеллект и суперкомпьютер

Вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова рассказала, что одной из ключевых целей установки суперкомпьютера является развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

"Этот суперкомпьютер был передан Казахстану в рамках межправительственного соглашения с Республикой Индия. Правительство Индии предоставило нам этот вычислительный комплекс, который уже используется в учебных и научно-исследовательских целях", - пояснила Щеглова.

Сейчас в стране реализуется масштабная государственная программа AI-SANA, инициированная Президентом. Она предусматривает обучение основам ИИ всех студентов – независимо от специальности.

"В стране обучается около 650 тысяч студентов. Мы уже обучили свыше 200 тысяч человек на платформах Coursera и Astana Hub. До конца года курс по ИИ пройдут все студенты – 100% охват", - подчеркнула Щеглова.

По словам Динары Щегловой, следующим шагом станет глубокое погружение в ИИ и стартап-акселерация.

"Около 100 тысяч студентов перейдут на углублённое обучение. Из них 60 тысяч изучат ИИ в своей профессиональной области – от водных ресурсов до биотехнологий. Будет поддержано до 1500 стартапов, а 50 лучших проектов выйдут на международный уровень. Это и есть та цифровая трансформация, которую мы строим вместе", - добавила Динара Щеглова.

Стратегический выбор и идея наукограда

О стратегическом выборе места для размещения суперкомпьютера рассказал ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва Ерлан Сыдыков. По его словам, выбор пал на Акколь не случайно – с этим городом у университета сложились прочные и устойчивые связи, особенно в рамках сотрудничества с Центром космической связи.

Здесь уже давно налажена практика взаимодействия: два факультета ЕНУ, связанные с космосом и технологиями, ежегодно направляют студентов в Акколь для прохождения практики. Сыдыков уверен, что такие проекты формируют задел для будущих наукоградов в Казахстане.

"В Казахстане должно быть создано больше наукоградов. Мы надеемся, что Акколь может стать одним из таких центров. В Советском Союзе был Академгородок возле Новосибирска – пример научного кластера. Было бы здорово, если бы у нас появился свой такой центр. Мы хотим показать, что в Казахстане есть все возможности, чтобы реализовывать такие масштабные и значимые научные проекты", - подытожил Ерлан Сыдыков.

По оценке экспертов, запуск комплекса позволит Казахстану усилить позиции в сфере науки, цифровизации и образования, обеспечив учёным и студентам доступ к инструментам мирового уровня. Это шаг к формированию интеллектуальной экономики, в которой Казахстан станет не только потребителем, но и создателем знаний. И, возможно, именно в Акколе зарождается новая точка притяжения для науки, технологий и будущего.