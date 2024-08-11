Подарок акима: как выглядит новый дом мамы Демеу Жадраева в Жаркенте

Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Париже, Демеу Жадраев, и его мать, Кулипа Бижанова, посетили новый дом в Жаркенте, который подарил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Накануне в торжественной обстановке, аким области лично вручил ключи от дома Кулипе Бижановой, признавая её неоценимый вклад в воспитание сына, ставшего гордостью Казахстана.

Новый дом полностью обставлен современной мебелью и бытовой техникой, что обеспечит Кулипе Бижановой комфортное и уютное проживание. Демеу Жадраев отметил, что этот дом станет для его матери теплым и безопасным местом, а для него – любимым домом, куда он с радостью будет приезжать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@jetisu_akimdigi)

"В народе говорят: "Великие рождаются от матерей". Поэтому выражаем благодарность матери Демеу, Вам, за воспитание достойного сына своего народа и выдающегося спортсмена. Свои уважение и почет мы адресуем, в первую очередь, матери", — сказал во время торжественного приёма Бейбит Исабаев.

Семья Жадраевых уже начала обустраиваться в новом доме, который станет символом признания их заслуг и дальнейших побед.

Напомним, заслуженный мастер спорта Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев завоевал для Казахстана серебряную медаль на летних играх ХХХІІІ Олимпиады в Париже. В ночь с пятницы на субботу спортсмена с почестями встретили в аэропорту Алматы. Также в торжественной обстановке серебряного призёра поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, вручил спортсмену нагрудной знак "Почетный гражданин области Жетысу", а его маме — ключи от нового дома в Жаркенте. Также борца чествовали из земляки из Панфиловского района области Жетысу. Жадраеву и двум его тренерам подарили по автомобилю.