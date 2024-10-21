Подарочный Kaspi Сертификат на покупки в Kaspi Магазине
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В мобильном суперприложении Kaspi.kz появился новый сервис "Сертификаты", с помощью которого можно делать подарки просто и красиво.
Сертификат подходит для любого повода: дня рождения, свадьбы, другого важного события или просто сюрприза любимому человеку. Его можно отправить получателю прямо в приложении Kaspi.kz и добавить теплые слова — поздравление и пожелания.
Срок действия Kaspi Сертификата не ограничен. Получатель может сам выбрать подарок по душе — любой из около 8 миллионов самых разнообразных товаров в Kaspi Магазине: книги, музыкальные инструменты, автомобильные товары, ювелирные украшения, одежда, обувь, аксессуары, спортивные товары, детские игрушки, товары для дома и многое другое.
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