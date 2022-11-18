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Айнур Тулешова Сегодня, 18:20
98
Сегодня, 18:20
98
Фото: Айнур Тулешова

Подарки именинникам и пожилым приготовили в Кызылординской области в день выборов

В день выборов в Кызылординской области будут функционировать 373 избирательных участка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день по Кызылординской области насчитывается 482 934 избирателей. Это цифра может поменяться за счёт приезжих граждан. Избирательный участок № 203 находится в здании гуманитарного колледжа имени Маншук Маметовой. По словам сотрудников, он полностью готов к выбором. 

"Предстоящие выборы Президента РК поистине историческое событие для всех нас. Наш избирательный участок полностью готов к выборам. Установлены кабины и урны для голосования. Участок начнет работу в 07:00 часов по местному времени, до 20:00. Самым первым избирателям и пожилым людям готовим памятные подарки. Также именинников в этот день ждёт приятный сюрприз", - отметил председатель избирательного участка №203 Кайрат Нурымбетов.

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На данном участке зарегистрирована 1938 избирателей. Студенты, проживающие в общежитии колледжа, тоже голосуют в стенах учебного заведения. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Есть пандусы, также специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих. Контролировать процесс выборов будут независимые наблюдатели.

"В день выборов в участке будут работать члены комиссии, наблюдатели, сотрудники избирательного участка и представители СМИ. Они полностью обеспечены канцелярскими принадлежностями. Мы приготовили специальный информационный стенд о кандидатах в Президенты РК. Мы очень надеемся на активность кызылординцев", - сказал Кайрат Ерболатович.

 

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#выборы #выборы президента #Кызылординская область
Айнур Тулешова Журналист
Сегодня, 18:20
98
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