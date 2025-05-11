Сотрудники учебно-тренировочной роты подали коллективную жалобу на действия своего командира, майора М. В распоряжении Lada.kz оказался рапорт, в котором описываются многочисленные факты давления, оскорблений, поборов и нарушений служебной дисциплины, передаёт BaigeNews.kz.

По словам авторов обращения, после назначения А. на должность в ноябре 2024 года в подразделении начались массовые увольнения. Трое сотрудников уже уволились по собственному желанию, ещё двое — под угрозой увольнения.

"Около 80% личного состава подверглись давлению из-за отказа участвовать в незаконных сборах денег и дарить подарки руководству", — говорится в тексте рапорта.

Сотрудники также заявляют о назначении на руководящие должности лиц, не соответствующих требованиям, и о регулярных случаях унижения со стороны командира. Утверждается, что морально-психологическая обстановка в подразделении резко ухудшилась.

В обращении также указано, что с 31 марта по 2 апреля 2025 года А. самовольно покинул рабочее место и находился в Астане без уважительной причины. Эти сведения, как утверждается, подтверждаются системой "Беркут" и данными авиаперелётов.

Интересно, что ранее А. занимал должность заместителя командира СОБР в Шымкенте. Тогда, по утверждению жалобщиков, его методы также вызывали конфликтные ситуации, которые привели к физическому противостоянию и его травмам — в том числе сломанной челюсти. Виновные были уволены, но текущий состав подчёркивает, что не намерен прибегать к насилию, а требует служебной проверки и смены руководителя.

"У нас есть видеозаписи, документы и иные доказательства неправомерных действий. Мы готовы продолжать службу, но только при условии объективного расследования и смены руководства", — подчеркнули сотрудники.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт жалобы и сообщили о начале служебной проверки. Обещано дать всестороннюю оценку изложенной информации.

Ход проверки, как уточняется, находится на контроле руководства ДП Мангистауской области.