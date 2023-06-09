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pixabay.com Вчера, 22:54
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Вчера, 22:54
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Фото: pixabay.com

Подачу воды ограничат в Алматы

В ближайшие выходные в Алматы введут ограничения в подаче воды в микрорайонах Каргалы, Курамыс, Карагайлы, Таусамалы, Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Калкаман 2 (южнее улицы Шаляпина), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В результате повышения температурного фона начался интенсивный процесс таяния снежного покрова, что привело к увеличению стока и загрязнению воды в реках. В связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы временно остановлен забор воды на фильтровальных станциях", - сообщили в ГКП "Алматы су".

Водоснабжение в микрорайонах будет обеспечиваться путём подвоза автоцистернами.

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Вчера, 22:54
300
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