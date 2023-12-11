Подачу тепла восстановили в квартиры жителей Темиртау

В Темиртау температурный график в домах Старого города восстановлен и составляет 87/65 при плане 86/64, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в связи с тем, что на КарГРЭС-1 произошло подтопление багерной насосной, котлоагрегаты были переведены на резервное топливо (мазут). В настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива станции имеются в достаточном количестве.

Напомним, подачу тепла в квартиры горожан снизили более 10 часов и начали проводить работы по устранению технологического нарушения, вызванного подтоплением багерной насосной.

Отметим, коммунальные аварии произошли в нескольких городах за последнюю неделю. В Степногорске часть жителей осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.

На Экибастузской теплоэлектроцентрали ночью 10 декабря обнаружили повреждение, из-за чего были понижены параметры подачи тепла в домах горожан.

В Балхаше в ночь с 9 на 10 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети. Проблема устранена за шесть часов.

В нескольких микрорайонах Актау были введены временные ограничения по подаче тепла и горячей воды из-за аварии на магистральном теплопроводе.