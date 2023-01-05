Подачу отопления полностью возобновили в Жанатасе

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Подачу отопления полностью возобновили в городе Жанатасе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Об этом сообщил аким Сарысуского района.

Накануне там был ураган, принёсший разрушения. Тепло вернулось во все многоэтажные дома, социальные, хозяйственные объекты и предприятия. Больше суток без отопления находились 527 объектов. За несколько часов температуру подачи довели до 43 градусов, а обратки - до 32.

По налаживанию работы системы тепло- и электроснабжения в круглосуточном режиме работают 30 бригад. Режим ЧС природного характера в Сарысуском районе будет сохранен до полного восстановления подачи электричества и проведения восстановительных работ по пострадавшим от ветра объектов.