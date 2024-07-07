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Подачу электроэнергии после бури восстановили в ЗКО

Сегодня, 22:15
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promvesti-vrn.ru Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: promvesti-vrn.ru

В результате порывистого ветра без электроэнергии остались жители Шынгырлауского, Бурлинского, Таскалинского, Теректинского районов и района Байтерек в ЗКО. Электроснабжение так же было прекращено в районах Курени, Мясокомбинат, Старый аэропорт, Второго рабочего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что На места немедленно направили аварийные бригады, и электроснабжение удалось восстановить во всех вышеперечисленных районах области. 

"По региону работают шесть аварийных бригад. До конца светового дня подача электроэнергии восстановится полностью. Поадресные заявки будут отрабатываться точечно по абонентам",- сообщил Мирас Мулкай.

Руководитель управления так же отметил, что из-за отключения электричества на подземном водозаборе было снижено давление подачи воды в город. На 19:30 электроснабжение ПВЗ так же восстановлено, и водоснабжение в городе так же нормализуется.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июля на Уральск обрушился шторм. Сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества.

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