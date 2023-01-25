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Лента новостей

golos-naroda.kz Сегодня, 15:34
62
Сегодня, 15:34
62
Фото: golos-naroda.kz

Подача угля на ТЭЦ в Риддере восстановлена

На востоке Казахстана восстановили работу ТЭЦ в городе Риддере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, 19 января там произошел пожар. Сгорел тракт подачи угля. Пришлось экстренно переводить теплоцентраль на мазутное топливо. Сразу после тушения огня на предприятии отремонтировали помещение и всё оборудование.

Небольшие сложности возникли с самой конвейерной лентой. Первоначально доставленная оказалась неподходящей и только во вторник на объект привезли нужное оборудование. К установке новой линии привлекли сотрудников Усть-Каменогорской ТЭЦ и Риддерского горно-обогатительного комбината.

Пробный запуск прошел успешно и теперь ТЭЦ снова работает на угле.

"Были произведены работы по монтажу металлоконструкций, по монтажу конвейерных лент. Также были произведены работы по монтажу всевозможных механизмов, чтобы вывести ТЭЦ Риддера из сложившейся ситуации, после того как всё это случилось. На данный момент работы практически заканчиваются", - сообщил представитель котельной Риддерского горно-обогатительного комбината Валерий Пыхтарев.

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#уголь #риддер #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:34
62
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