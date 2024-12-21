Аким Риддера Думан Рахметкалиев в социальных сетях рассказал о ситуации на ТЭЦ Риддера, где утром 21 декабря произошла нештатная ситуация, передаёт BaigeNews.kz.

"После утреннего инцидента мы были вынуждены всё тщательно перепроверить. Инцидент произошёл на ленте подачи угля. На сегодняшний момент ТЭЦ работает в штатном режиме, подача угля полностью восстановлена. Идёт постепенный набор тепла в сети. Мы вам очень благодарны за ваше понимание и терпение. Пострадавшие все получают медицинский уход, ситуация находится под контролем", — сказал Думан Рахметкалиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Риддер қаласының әкімдігі (@ridder_qalasynyn_akimdigi)

Напомним, в 4:39 утра 21 декабря на предприятии "Риддер ТЭЦ" в ВКО произошло ЧП: во время плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортёра произошёл хлопок пылевоздушной смеси. В результате пострадали шесть человек. Утром жителей Риддера предупредили о возможном понижении давления в сети.