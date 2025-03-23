В Щучинске в Наурыз отпраздновали 100-летний день рождения ветерана Великой Отечественной войны Арсения Андреевича Щудляка. Его поздравили под звуки военного оркестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов зачитал поздравительное письмо от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором Глава государства выразил благодарность ветерану за вклад в Победу и мирное будущее страны.

Арсений Щудляк родился 22 марта 1925 года в Украинской ССР, а в 1935 году вместе с семьёй переехал в Казахстан. В 16 лет начал трудовую деятельность, а в 18 лет был призван на фронт. Воевал в составе 127-го стрелкового полка, прошел всю войну, участвовал в боевых действиях против Японии в 1945 году. Позже продолжил службу в 18-й мотострелковой бригаде.

За мужество и преданность Родине награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью Георгия Жукова, а также рядом других наград.

После демобилизации Арсений Андреевич работал в железнодорожной военизированной охране Щучинска. В 1985 году вышел на заслуженный отдых.

Юбиляр окружён заботой родных. У него трое детей, шестеро внуков и девять правнуков.