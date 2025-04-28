В Казахстане фиксируется рост случаев цифрового мошенничества, в которых злоумышленники маскируются под представителей официальных структур - от поликлиник до коммунальных служб, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили специалисты АО "Государственная техническая служба", которые выявили и проанализировали популярные схемы обмана.

Одной из распространённых уловок является звонок якобы от регистратуры поликлиники. Мошенники представляются сотрудниками медучреждения, называя точные адреса и названия, и сообщают, что теперь вызов врача осуществляется не по ИИН, а по "номеру медицинской декларации". На самом деле речь идёт о коде подтверждения входа в госприложения. Под предлогом необходимости "уточнить данные" преступники убеждают жертву продиктовать код из SMS, получая тем самым доступ к личному кабинету пользователя.

Ещё одна схема - под видом коммунальных служб. Злоумышленники звонят от имени организаций вроде "Астана Энергосбыт" или "Алматы Су" и рассказывают о "госпрограмме по замене счётчиков". Они выясняют, когда проводилась последняя замена, и создают видимость оформления заявки. Далее на телефон поступает SMS с кодом, который снова просят озвучить, чтобы получить доступ к аккаунтам в цифровых сервисах.

Третья тактика связана с фальшивыми уведомлениями о заказных письмах якобы от госорганов. Мошенники сообщают о доставке корреспонденции из налогового комитета или ЦОНа и присылают ссылку или код с номеров 1414 или 1412, подталкивая человека к передаче конфиденциальной информации или установке вредоносных программ.

Как подчёркивают специалисты АО "ГТС", мошенники часто располагают личными данными граждан - знают Ф.И.О., адрес, номер телефона - и используют это, чтобы вызвать доверие. Но ни одна государственная структура не имеет права запрашивать по телефону коды из SMS или присылать ссылки в мессенджерах.

Чтобы обезопасить себя, эксперты настоятельно рекомендуют не передавать никому коды из SMS, не сообщать ИИН и личные данные по телефону, избегать перехода по подозрительным ссылкам и всегда перепроверять информацию, перезванивая по официальным номерам. О любых попытках обмана необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Казахстанцев предупреждают о новом виде обмана.