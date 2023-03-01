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Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге
Алматинская транспортная прокуратура в ходе изучения бухгалтерских материалов выявила факт хищения должностным лицом филиала "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение дороги", передает BaigeNews.kz. По информации надзорного ведомства, сотрудница компании перевела на банковские счета получателей, не являющихся работниками Филиала, отпускные выплаты на сумму более 82 миллионов тенге.
"Указанные денежные средства злоумышленницей растрачены на собственные нужды. Материалы по данному факту направлены в службу экономических расследований для принятия процессуального решения, по которым начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, т.е. присвоение или растрата имущества вверенного виновному в особо крупном размере", - сообщили в транспортной прокуратуре Алматы.
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы должностное лицо "К" признана виновной и осуждена к семи годам условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с занятием материально-ответственных должностей сроком на пять лет.
Приговор вступил в законную силу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.
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