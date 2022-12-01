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Лента новостей

exk.kz Сегодня, 11:26
68
Сегодня, 11:26
68
Фото: exk.kz

Под Таразом нашли останки пропавшего при взрыве солдата

В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. Его поиски велись с 26 августа 2021 года, после пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе.

"Останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву. Анализы ДНК останков и кровных родственников без вести пропавшего военнослужащего полностью совпали. В соответствии с действующим законодательством семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности", - сообщили в Минобороны.

Также предусмотрена выплата для приобретения жилья. Её размер зависит от региона, где проходил службу военнослужащий, и количества членов семьи. Кроме того, будет оказана помощь в обучении и трудоустройстве детей погибшего, а также в решении других вопросов, говорится в сообщении ведомства.

Личный состав Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

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#взрывы в Таразе #останки солдата #Минобороны
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:26
68
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