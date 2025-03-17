Политолог Эдуард Полетаев подвел итоги шестилетнего правления Касым-Жомарта Токаева в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году исполняется 6 лет с момента, когда Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан. За этот период страна прошла через сложные испытания – пандемию, последовавший за ней глобальный экономический кризис и небольшой период политической турбулентности в январе 2022 года. Тем не менее, именно за эти годы были заложены прочные основы будущего развития. Об этом свидетельствуют некоторые цифры из нового доклада премьер-министра Олжаса Бектенова, опубликованного 17 марта", - отметил эксперт.

Одним из ключевых достижений стало увеличение ВВП страны до 288 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысил 14 тыс. долларов.

"Казахстан уверенно приближается к уровню стран с высоким доходом, а основой этого роста становится диверсификация экономики. Развитие несырьевого сектора позволило обрабатывающей промышленности вырасти на 31,4%, а строительной отрасли – почти в два раза. В машиностроении производство увеличилось втрое. В 2024 году в Казахстане произведено 134 тыс. легковых автомобилей – в 2018 году был изготовлено 30 тыс. машин. Существенные изменения произошли и в нефтегазохимии: завод KPI в Атырауской области уже сегодня является крупнейшим производителем полипропилена в Центральной Азии, обеспечивая стране конкурентные позиции на глобальном рынке", - перечислил политолог.

Не остался без внимания и агропромкомплекс. За 6 лет на его развитие выделено 2,5 трлн тенге, что позволило увеличить объём сельхозпроизводства в 1,8 раза. Казахстан укрепляет статус ведущего экспортёра зерна, и рекордные урожаи последних лет подтверждают эффективность проводимой политики поддержки фермеров.

"Также Токаев модернизирует инфраструктуру. За 6 лет отремонтировано и построено более 4,4 тыс. километров дорог республиканского значения, активно развивается железнодорожное сообщение, а проект по строительству АЭС обеспечит страну надёжными источниками энергии на десятилетия вперед", - написал Полетаев.

Социальная политика - ещё один пункт. Минимальная заработная плата в последние годы увеличилась вдвое – до 85 тыс. тенге. Введены надбавки для педагогов, врачей и соцработников. Благодаря президентской программе "Аңсаған сәби" более 9 тыс. семей обрели счастье родительства. Для детей возведено 1 200 школ, что обеспечило миллион новых ученических мест. Уровень преступности в стране снизился на 52%, а ужесточение наказаний за семейно-бытовое насилие демонстрирует четкую позицию государства по защите прав.