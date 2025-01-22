  • 22 Января, 16:23
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Под председательством Токаева 28 января состоится расширенное заседание Правительства

Будут подведены итоги социально-экономического развития страны.

Сегодня, 15:01
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Под председательством Токаева 28 января состоится расширенное заседание Правительства Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01
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28 января 2025 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи Правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

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