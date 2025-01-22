28 января 2025 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи Правительства на предстоящий период.

Будут заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.