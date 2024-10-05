"Под постоянным прессингом": почему учителям стало сложнее работать в школах

5 октября в Казахстане отмечается День учителя. Труд педагогов, которые в современных условиях сталкиваются со множеством вызовов, сложно переоценить. О нехватке знаний в сфере технологий, завышенных требованиях в работе и о родителях, которые мешают образовательному процессу, корреспондент BaigeNews.kz поговорил с учителем с 40-летним стажем Татьяной Лютовой.

В 1999 году семья Татьяны Лютовой приехала в Алматы из солнечного Ташкента. В этом же году она устроилась на работу в школу-гимназию №68 учителем русского языка и литературы, где работает по сегодняшний день. В Ташкенте она окончила специализированный Республиканский педагогический институт русского языка и литературы имени Решетова.

Татьяне Геннадьевне в 2012 году вручен нагрудный знак "Почётный работник образования РК". Текущий учебный год для неё юбилейный – 40 лет педагогической деятельности. До пенсии педагогу осталось работать всего один год, но энтузиазма и любви к профессии хватит, чтобы вдохновить и воспитать ещё ни одно поколение.

- Татьяна Геннадьевна, как Вы пришли в профессию? С чем связан этот выбор?

- В профессию я пришла из-за любви к литературе и русскому языку. В молодости я писала стихи, у меня был прекрасный классный руководитель – учитель русского языка и литературы Ячменева Мария Николаевна, которая научила меня писать стихи, читать, анализировать, писать сочинения в стихах. Мне очень нравился этот предмет и от любви к нему уже потом пришла любовь к преподаванию. У меня в семье не было педагогов, но родители очень хотели видеть нас с сестрой учителями и мы их мечту исполнили. Моя младшая сестра – учитель начальных классов.

- Есть ли у Вас хобби?

- У меня много хобби. На первом месте – чтение книг, особенно люблю художественную литературу. Я считаю, что учитель, несмотря на напряжённый график и занятость, должен находить время на отдых, чтобы побыть в гармонии с самим собой, поэтому выходные дни я стараюсь освобождать для саморазвития. Есть у нас и семейное хобби – путешествия. Люблю выезжать на природу, наслаждаться пейзажами, горным воздухом. Мы с семьёй практически весь Казахстан прошли пешком. Хорошо, что у меня есть возможность посещать различные музеи, театры не только ближнего зарубежья, но и дальнего. Я испытываю восторг от того, что вижу и узнаю новое, путешествия наполняют, и, конечно, это помогает в моей профессиональной деятельности, ведь литература неразрывно связана с историей.

- Работать с современными детьми, на Ваш взгляд, легче или сложнее?

- Современные дети, безусловно, отличаются от детей, которых мы учили 25-30 лет назад. Новое время рождает новое поколение. Сейчас дети цифрового века, но при этом они остаются детьми с такими чувствами и эмоциями, которые проживали ученики 20-30 лет назад. Я думаю, что многое зависит от учителя и от того, как он относится к ребёнку. Если современный школьник чувствует уважение и неподдельный интерес к нему со стороны учителя, если чувствует искренность и честность, то ребёнок всегда на это откликается и понимает учителя. Сложность заключается в том, что педагогу нужно расти до уровня современного цифрового ребенка, потому что иногда мне, например, не хватает знаний в части новых цифровых программ. На то мы и учителя, чтобы развиваться вместе с нашими детьми. Чтобы с современными детьми было легко, нужно просто идти вместе с ними в одном направлении и интересоваться тем, что интересует современных детей.

- Были ли среди Ваших учеников участники олимпиад и победители?

- Среди моих учеников очень большое количество победителей олимпиад различного уровня, участников и победителей конкурсов, научных проектов. Фактически ежегодно мои ученики становятся призёрами районных и городских олимпиад, победителями в научных конкурсах, проектных работах. Потому что на протяжении последних 15 лет я занимаюсь со школьниками научно-исследовательской работой. Мне нравится творческий процесс общения с ребёнком. Подготовка к конкурсам и олимпиадам – это индивидуальная кропотливая работа. Я думаю, что вот эта заинтересованность учителя, ученика и родителя дают такие положительные результаты.

- А с какими сложностями Вы столкнулись в своей работе за 40 лет?

- Сейчас очень много говорят о тесном сотрудничестве родителей и учителей, это очень хорошо, но как бы парадоксально не звучало, самая большая сложность современной школы – это тотальный контроль родителями работы педагога. На мой взгляд, должно быть абсолютное доверие педагогическому коллективу, школе, родитель должен быть на 100% уверен в том, что учитель сделает только хорошо для его ребёнка. Были ситуации, не только в моей педагогической деятельности (к большому счастью, их единицы), но и среди моих коллег, когда привычка родителя контролировать каждый шаг своего ребёнка плохо сказывалась на взаимоотношениях с педагогом. Это очень ярко наблюдалось во время пандемии, когда дети обучались дистанционно, а родитель мог контролировать его постоянно. Я думаю, родителям нужно задуматься над тем, что их детям нужно быть более самостоятельными, и должно быть доверие к учителю и школе. Вот это самая большая проблема. Многие современные родители хотят получать не качественные знания, а хорошие баллы. Конечно, я говорю о единичных случаях. В целом любую проблему с ребёнком учитель всегда может решить. Потому что в институте мы учили психологию, мы видим и понимаем детей.

- Есть ли сейчас среди преподавателей конкуренция?

- Безусловно, конкуренция есть – каждый хочет быть лучшим, и это нормально. Но конкуренция ни в коем случае не должна влиять на детей, то есть личные амбиции учителя не должны решаться за счёт детей. Конкуренция должна быть здоровой: выпустить лучший класс, дать качественные знания, подготовить победителя. Каждый человек руководствуется своими принципами в жизни, но раз уж мы говорим об учителе, то он, в первую очередь, должен быть высоконравственным человеком и, прежде чем конкурировать, должен думать, зачем ему это надо.

- На Ваш взгляд, высокие ли сейчас требования к педагогам?

- Если говорить о требованиях к учителю от вышестоящих организаций, в частности, об аттестации педагога, безусловно, это огромный труд, который должен вложить учитель, чтобы подтвердить свою категорию, которую он заслужили и отработал. И я думаю, что здесь требования высочайшие и даже где-то слишком завышенные, потому что основное назначение педагога – учить и воспитывать ребёнка, а не собирать какие-то бесконечные документы. Требования родителей тоже выше, чем раньше. Каждый родитель или семья считают, что они вправе научить учителя, как ему учить их ребёнка. Реалии современной школы таковы, что учитель находится под постоянным прессингом, когда в свете всех этих высоких требований, он всем должен. Таким образом, педагог уходит от основной деятельности – в этом я вижу основную проблему.

- Должны ли дети бояться педагога? Как педагогу заслужить авторитет и уважение современных детей? Сталкивались ли Вы с какими-то сложными учениками за время Вашей профессиональной деятельности?

Учитель должен быть строгим и одновременно справедливым. Ребёнок ни в коем случае не должен бояться педагога. И первостепенная задача учителя – расположить к себе ребёнка, показать, что он любит его, каким бы этот ребёнок не был, чтобы у него не возникало страха перед учителем. Школьник должен быть уверен, что учитель поддержит его в любой ситуации, дети очень хорошо понимают строгого, но доброго учителя. Мы все сталкиваемся со сложными по разным причинам учениками, и с такими детьми нужно работать индивидуально. И у меня были сложные ученики, но, как правило, потом именно они становятся самыми благодарными.

- Что посоветуете молодым педагогам нашей страны?

- Во-первых, советую постоянно заниматься самообразованием. Без самообразования успешного педагога быть не может. Во-вторых, советую любить детей безусловно. Без любви и уважения к детям в современной школе делать нечего. На интуитивном уровне дети считывают, как к ним относится педагог. В-третьих, я абсолютно убеждена в том, что для молодого педагога важно видеть поставленную перед собой цель. Без видения цели, каким ты хочешь воспитать своего ученика, каким он должен быть выпускником педагога быть не может. Любовь, самообразование и видение конечного результата – вот три основные вещи, которые хотелось бы посоветовать молодым коллегам.

- Что считаете самым важным результатом Вашего труда?

- Мои ученики и их успехи – это есть высочайшая оценка моего труда.

- Благодарим Вас за интервью!