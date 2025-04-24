Под началом Ассамблеи действует свыше четырех тысяч общественных структур
Глава государства выступает на сессии АНК в Астане.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость АНК для всего казахстанского общества, передает BaigeNews.kz.
Президент напомнил, что Ассамблея тесно взаимодействует с общественными организациями и институтами, активно участвует в реализации внутренней политики. А также содействует конструктивному и плодотворному диалогу между государством и обществом. Кроме того двенадцать членов АНК входят в состав Национального курултая, привнося в его деятельность свой богатый опыт.
"Ежегодно проводятся сессии Ассамблеи, решения которой обязательны для рассмотрения государственными органами. Между сессиями работает Совет Ассамблеи, в состав которого входят представители этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры и акимы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Секретариат АНК является самостоятельным структурным подразделением Администрации Президента, продолжил Глава государства. Во всех регионах страны есть Дома дружбы, в которых располагаются свыше тысячи этнокультурных объединений. А для обеспечения работы Ассамблеи при областных акиматах созданы государственные учреждения "Қоғамдық келісім".
"Под началом Ассамблеи действует свыше четырех тысяч общественных структур, которые направляют созидательную энергию граждан на решение общестрановых задач. К примеру, Совет аксакалов и Совет матерей Ассамблеи проводят большую работу по укреплению института семьи и продвижению общенациональных ценностей", - подчеркнул Президент.
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