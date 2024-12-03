Под колёса внедорожника попала 3-летняя девочка в Актобе
Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе трёхлетняя девочка пробежала между припаркованными автомобилями и выскочила на дорогу, где угодила под колёса внедорожника. Это случилось в мкр Есет Батыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.
По информации ДП, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.
"Ребёнок доставлен в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу. У неё диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей таза", — сообщил травматолог К. Махамбетов.
Автомашиной управлял 29-летний водитель, транспорт изъяли и отправили на спецстоянку.
По факту этого ДТП проводится досудебное расследование.
"Полиция выясняет обстоятельства происшествия, включая причины, по которым ребёнок находился без присмотра взрослых", - добавили в департаменте.
Напомним, ранее в Алматы люди пострадали при столкновении автобуса и тепловоза.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
- Причину задержания журналиста Алексея Пивоварова назвали в Узбекистане
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики