Под колёса внедорожника попала 3-летняя девочка в Актобе

В Актобе трёхлетняя девочка пробежала между припаркованными автомобилями и выскочила на дорогу, где угодила под колёса внедорожника. Это случилось в мкр Есет Батыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

По информации ДП, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

"Ребёнок доставлен в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу. У неё диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей таза", — сообщил травматолог К. Махамбетов.

Автомашиной управлял 29-летний водитель, транспорт изъяли и отправили на спецстоянку.

По факту этого ДТП проводится досудебное расследование.

"Полиция выясняет обстоятельства происшествия, включая причины, по которым ребёнок находился без присмотра взрослых", - добавили в департаменте.

Напомним, ранее в Алматы люди пострадали при столкновении автобуса и тепловоза.