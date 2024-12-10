В Казахстане 43 тысячи граждан наказаны за переход железнодорожных путей в неустановленных местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции на транспорте совместно с железнодорожными организациями постоянно проводят профилактические мероприятия с населением, в пассажирских поездах и учебных заведениях, где всем доводятся правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

"За 11 месяцев текущего года в департаменте зарегистрировано 2115 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 320. Всего 43 212 граждан привлечены к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах. За истекший период совершено наездов подвижным составом на 83 граждан, из них больше половины со смертельным исходом", – сообщили в МВД.

На прошлых выходных два человека едва не угодили под колёса поезда. Факты зафиксированы на станциях Астана и Шу. К счастью, машинисты успели остановить железнодорожный состав, применив экстренное торможение. Таким образом, удалось избежать несчастного случая. Правонарушители привлечены к административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

В МВД призвали граждан переходить железную дорогу только в установленных местах, по пешеходным настилам, подземным и надземным переходам. Крайне опасно переходить железнодорожные пути в наушниках. Подлезать под стоящий поезд или перелезать через вагоны – это может привести к трагичным последствиям.