Астану, Алматы и Караганду признали "Городами трудовой славы. 1941–1945 годы" по решению стран СНГ в честь предстоящего 80-летия Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Инициативу согласовали на заседании совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в Алматы.

Почетное звание также присвоили нескольким другим городам содружества, внёсшим значительный вклад в тыловой труд в годы Великой Отечественной войны.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.

"Сегодня Содружество остаётся востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твёрдо намерен укреплять её многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.

Также он проинформировал участников о подходах Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие Организации.

"Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как Форум волонтёров, Ярмарка Содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", – сказал Министр иностранных дел РК.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года.