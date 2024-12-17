Алматы впечатляет живописными горами, современной архитектурой и культурным наследием, передаёт BaigeNews.kz. Наряду с этим гости мегаполиса отмечают чистоту, уют и гостеприимство местных жителей.

В недавнем опросе, проведенном Управлением туризма города Алматы, более 85% иностранных туристов выразили восторг от чистоты улиц и парков. Особенно популярны благоустроенные зоны отдыха, такие как пешеходная улица Панфилова, терренкуры и зеленые уголки у подножия гор.

"Я живу в очень чистом городе, и я вижу, что Алматы тоже очень чистый", - поделился турист из Германии. "Алматы - это город, где природа и архитектура зданий находятся в гармонии. Нам было приятно видеть ухоженные улицы и чистую окружающую среду. Это оставляет положительное впечатление о вашем городе. Даже обычная прогулка по городу приносит огромное удовольствие", - поделилась путешественница из Германии Анна Шмидт.

Не менее важным аспектом является гостеприимство местных жителей. Туристы отмечают, что ощущение безопасности и доброжелательности делает Алматы особенно привлекательным для тех, кто ищет не только красивые виды, но и искреннее человеческое общение.

"Мое первое впечатление об Алматы - это невероятно зеленый город с дружелюбными жителями. Я сразу почувствовал себя как дома: люди улыбаются, помогают сориентироваться и охотно делятся рекомендациями о местах, которые стоит посетить. Чистый воздух, аккуратные улицы, потрясающие курорты и комфорт, который здесь ощущается, - всё это просто великолепно. Теперь хочется возвращаться сюда снова и снова!", - отметил турист из Японии Кен Танака.

В опросе приняли участие туристы из таких стран Европы, как Германия, Франция, Нидерланды и Ирландия. Иностранные гости подчеркнули уютную атмосферу города. По их словам, Алматы предлагает условия, которые делают пребывание в нем максимально приятным.

С каждым годом город продолжает развиваться, и в 2025 году будут продолжены работы по развитию туристической инфраструктуры, включая запуск новых культурных маршрутов, улучшение логистики и продвижение города на международной арене.

Работы по благоустройству, озеленению и улучшению качества жизни горожан также усилены в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан". В этой программе важной задачей является воспитание экологической ответственности и бережного отношения к природе.