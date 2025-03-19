Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской области ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил и Эмба, а также в Кызылкогинском и Жылыойском районах Атырауской области. Возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению рек.

В Костанайской области прогнозируется интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки и повышение уровня воды в реках региона.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Атырауской областях и Улытау ожидаются туман и усиление ветра.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение в областях Абай, Жетысу, Алматинской и Павлодарской.

Туман накроет Актюбинскую и Мангистаускую области.

В Акмолинской области прогнозируются дождь и ветер.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман и сильный ветер.

В Костанайской области – снег, дождь, туман и ветер.

В Акмолинской и Актюбинской областях – повышение уровня воды на реках с прохождением ледохода.

В Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируется интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и подъем уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям автодорог и жилых районов.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова.