Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Предупреждение о паводках и неблагоприятных погодных условиях в регионах Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В Актюбинской области ожидается дальнейшее повышение уровня воды на реках Уил и Эмба, а также в Кызылкогинском и Жылыойском районах Атырауской области. Возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению рек.
В Костанайской области прогнозируется интенсивное таяние снежного покрова, формирование талого стока, ослабление ледовой обстановки и повышение уровня воды в реках региона.
В Западно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Атырауской областях и Улытау ожидаются туман и усиление ветра.
Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение в областях Абай, Жетысу, Алматинской и Павлодарской.
Туман накроет Актюбинскую и Мангистаускую области.
В Акмолинской области прогнозируются дождь и ветер.
В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман и сильный ветер.
В Костанайской области – снег, дождь, туман и ветер.
В Акмолинской и Актюбинской областях – повышение уровня воды на реках с прохождением ледохода.
В Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируется интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и подъем уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям автодорог и жилых районов.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг