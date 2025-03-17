Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В период 18-20 марта в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.



Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Туман накроет Атыраускую область и Улытау.

Дождь, снег, гололед и ветер прогнозируются в Павлодарской области и СКО.

Пыльная буря, туман и ветер – в Мангистау.

Ветер стал причиной штормового предупреждения в Актюбинской, Алматинской областях, ВКО, Жетысу и области Абай.

Также в Актобе и районах Актюбинской области возможны подтопления талыми водами.

В ВКО и области Абай в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Гололед и ветер ожидаются в Акмолинской области.

Туман и ветер – в Карагандинской области.

Дождь, снег, гололед, туман и ветер – в ЗКО.

Дождь, туман и ветер прогнозируются в Костанайской области.

В Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях – повышение температуры воздуха.