Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют туманы, осадки, подтопления и сходы снежных лавин.
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Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В период 18-20 марта в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Туман накроет Атыраускую область и Улытау.
Дождь, снег, гололед и ветер прогнозируются в Павлодарской области и СКО.
Пыльная буря, туман и ветер – в Мангистау.
Ветер стал причиной штормового предупреждения в Актюбинской, Алматинской областях, ВКО, Жетысу и области Абай.
Также в Актобе и районах Актюбинской области возможны подтопления талыми водами.
В ВКО и области Абай в связи с прогнозом дальнейшего повышения температуры ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Гололед и ветер ожидаются в Акмолинской области.
Туман и ветер – в Карагандинской области.
Дождь, снег, гололед, туман и ветер – в ЗКО.
Дождь, туман и ветер прогнозируются в Костанайской области.
В Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях – повышение температуры воздуха.
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