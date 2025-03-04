На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 5 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан и акмолинцев предупредили о снеге, метели и ветре.

Жителей Кызылординской области – о тумане и гололеде.

Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО и Карагандинской области.

Метель, туман и ветер – в области Абай.

Метель и туман прогнозируются в области Улытау.

Снег, метель, гололед и ветер – в Актюбинской области.

Снег, метель, туман, гололед и ветер – в Костанайской и Атырауской областях.

Туман, гололед и ветер ожидаются в Мангистау.

Туман и ветер – в Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу.