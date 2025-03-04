Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях сохраняется до 20:00 5 марта.
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На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 5 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан и акмолинцев предупредили о снеге, метели и ветре.
Жителей Кызылординской области – о тумане и гололеде.
Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ВКО и Карагандинской области.
Метель, туман и ветер – в области Абай.
Метель и туман прогнозируются в области Улытау.
Снег, метель, гололед и ветер – в Актюбинской области.
Снег, метель, туман, гололед и ветер – в Костанайской и Атырауской областях.
Туман, гололед и ветер ожидаются в Мангистау.
Туман и ветер – в Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу.
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