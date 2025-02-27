Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
В основном, из-за тумана.
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
121Фото: Unsplash
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Туман накроет Астану, Шымкент, ЗКО, Туркестанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую и Костанайскую области.
Гололед, туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.
Снег, метель, гололед и туман – в области Улытау.
Гололед и туман ожидаются в Кызылординской области.
Снег, метель, туман и ветер – в СКО, Актюбинской и Атырауской областях.
Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в области Жетысу.
Снег, гололед, метель, туман и ветер – в Мангистау.
В области Абай и ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
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