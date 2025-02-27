Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Туман накроет Астану, Шымкент, ЗКО, Туркестанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую и Костанайскую области.

Гололед, туман и ветер прогнозируются в Жамбылской области.

Снег, метель, гололед и туман – в области Улытау.

Гололед и туман ожидаются в Кызылординской области.

Снег, метель, туман и ветер – в СКО, Актюбинской и Атырауской областях.

Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в области Жетысу.

Снег, гололед, метель, туман и ветер – в Мангистау.

В области Абай и ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.