Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Снег, дождь, гололед, метель и ветер ожидаются в Атырауской, Жамбылской областях и Мангистау.

Снег, метель, гололед, туман и ветер – в ЗКО.

Снег и туман прогнозируются в Павлодарской области.

Снег, метель и ветер – в Актюбинской области.

Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.

Дождь, туман и ветер – в Туркестанской области.

Дождь, снег и ветер – в Жетысу.

Туман накроет Астану, Алматы, Кызылординскую и Карагандинскую области.

Метель, туман и ветер ожидаются в Акмолинской области.

Туман и ветер – в Улытау, области Абай и ВКО.

Снег, метель и туман прогнозируются в Костанайской области.

Туман, дождь и снег – в Алматинской области.

В области Абай и ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.