Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Казахстанцев предупредили о снеге и тумане.
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Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Снег, дождь, гололед, метель и ветер ожидаются в Атырауской, Жамбылской областях и Мангистау.
Снег, метель, гололед, туман и ветер – в ЗКО.
Снег и туман прогнозируются в Павлодарской области.
Снег, метель и ветер – в Актюбинской области.
Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО.
Дождь, туман и ветер – в Туркестанской области.
Дождь, снег и ветер – в Жетысу.
Туман накроет Астану, Алматы, Кызылординскую и Карагандинскую области.
Метель, туман и ветер ожидаются в Акмолинской области.
Туман и ветер – в Улытау, области Абай и ВКО.
Снег, метель и туман прогнозируются в Костанайской области.
Туман, дождь и снег – в Алматинской области.
В области Абай и ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
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