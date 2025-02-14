Сегодня, 17:53

Сегодня, 17:53

Синоптики предупредили о непогоде жителей ряда регионов страны, передает BaigeNews.kz.

Снег, низовая метель, гололед и туман ожидаются в Улытау и Карагандинской области.

Гололед и туман – в Алматы, Мангистау, Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях.

Снег, метель, гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Метель и туман – в ВКО.

Метель, туман и ветер – в области Абай.

Гололед, туман и ветер прогнозируются в ЗКО.

Метель, туман, гололед и ветер – в Акмолинской области.

Снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Туркестанской области. снег, гололед и туман – в Шымкенте.