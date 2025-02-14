Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
В ряде регионов прогнозируются снег, гололед и метель
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
71Фото: Unsplash
Синоптики предупредили о непогоде жителей ряда регионов страны, передает BaigeNews.kz.
Снег, низовая метель, гололед и туман ожидаются в Улытау и Карагандинской области.
Гололед и туман – в Алматы, Мангистау, Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях.
Снег, метель, гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской, Жамбылской и Актюбинской областях.
Метель и туман – в ВКО.
Метель, туман и ветер – в области Абай.
Гололед, туман и ветер прогнозируются в ЗКО.
Метель, туман, гололед и ветер – в Акмолинской области.
Снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Туркестанской области. снег, гололед и туман – в Шымкенте.
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