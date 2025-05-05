Сильные дожди и грозы: почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО и Атырауской области.
Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской и Акмолинской областях.
Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Кызылординской области.
Гроза и ветер – в СКО.
Ветер – в Жетысу и Туркестанской области.
В Астане, Жамбылской, Алматинской и Павлодарской областях прогнозируется высокая пожарная опасность.
Ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай и ВКО.
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