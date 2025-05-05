В Астане и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО и Атырауской области.

Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской и Акмолинской областях.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Кызылординской области.

Гроза и ветер – в СКО.

Ветер – в Жетысу и Туркестанской области.

В Астане, Жамбылской, Алматинской и Павлодарской областях прогнозируется высокая пожарная опасность.

Ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай и ВКО.