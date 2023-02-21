Почти в два раза выросло число дел о рейдерстве - Генпрокуратура

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В 2022 году правоохранительными органами нашей страны расследовалось 19 уголовных дел о фактах рейдерства.

В прошлом году расследовалось 19 уголовных дел, в 2021 году – 11, передаёт BaigeNews.kz. Такие данные были озвучены на межведомственном оперативном совещании по вопросам противодействия рейдерству и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

К слову, участники подчеркнули, что защита бизнеса в уголовном процессе должна стать одним из ключевых направлений работы правоохранительных и специальных органов. Именно в этой сфере предприниматели сталкиваются с наиболее жёстким прессингом.

По их мнению, рейдерство негативно сказывается на становлении и развитии экономики страны, подрывает основы предпринимательства, снижает инвестиционную привлекательность Казахстана.

"В стране планомерно принимаются меры по совершенствованию законодательства по противодействию преступлениям данной категории.

В январе 2011 года законом "По вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности" впервые введена уголовная ответственность за рейдерство. В июле 2021 года статья 249 Уголовного кодекса дополнена новыми способами совершения этого преступления. Ужесточена ответственность по этой статье. Квалифицированный ее состав отнесен к категории тяжких преступлений. Введён новый состав "внешнего, силового" рейдерства, когда захват происходит с использованием ресурсов и полномочий правоохранительных, контролирующих и иных органов либо в судебном порядке", - сообщили на совещании.

Так, руководителям органов уголовного преследования и прокурорам областей рекомендовано активизировать работу по выявлению и пресечению фактов рейдерства с принятием мер по восстановлению нарушенных прав добросовестных предпринимателей.



По результатам межведомственного оперативного совещания выработан ряд предложений, в том числе законодательного характера.