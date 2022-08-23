Почти в два раза снизится объем трансфертов из Нацфонда в 2023 году

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Касым-Жомарт Токаев провел совещание по экономическим вопросам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". На совещании премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее трех процентов, а в 2023 году этот показатель достигнет четырех процентов.

"Глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 триллиона тенге в 2022 году до 120,7 триллиона тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 триллиона тенге до 13,5 триллиона тенге в 2023 году", - сообщает канал.

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем четырех триллионов тенге в 2022 году до 2,2 триллиона в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3 процента до 6,8 процента в 2023 году.