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  • Почти в два раза снизится объем трансфертов из Нацфонда в 2023 году
kapital.kz Сегодня, 17:21
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Фото: kapital.kz

Почти в два раза снизится объем трансфертов из Нацфонда в 2023 году

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по экономическим вопросам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". На совещании премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее трех процентов, а в 2023 году этот показатель достигнет четырех процентов.

"Глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 триллиона тенге в 2022 году до 120,7 триллиона тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 триллиона тенге до 13,5 триллиона тенге в 2023 году", - сообщает канал. 

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем четырех триллионов тенге в 2022 году до 2,2 триллиона в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3 процента до 6,8 процента в 2023 году.

"Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств. В целом президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам", - отметили в пресс-службе президента. 

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#экономика #ВВП #Премьер-министр
Сегодня, 17:21
98
Журналист

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