Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане

В Казахстане за год на 45% подорожали книги и канцтовары, а также выросли в цене услуги образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

"Цены на книги и канцелярские товары увеличились сразу на 44,7% за год. В том числе книги подорожали на 15%, из них словари иностранного языка — на 15%; канцелярские товары выросли в цене на 64,4%, из них бумага А4 — на 99,6%, школьные тетради — на 77,2%, альбомы для рисования — на 44,1%, наборы цветных карандашей — на 41,9%, шариковые ручки — на 38,6%", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший рост цен на книги и канцелярские товары был отмечен в столице: на 76,2% за год. Заметное удорожание также зафиксировали в Актюбинской (на 68,5%), Западно-Казахстанской (на 60,1%), Акмолинской (на 59,1%) и Восточно-Казахстанской (на 58,3%) областях.

Что касается самого образования, здесь по итогам июля 2023-го цены выросли на 13% за год.