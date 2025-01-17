Еще пять лет назад оборот изъятых казахстанской полицией синтетических наркотиков не превышал десяти килограммов. А уже в прошлом году это число возросло до полутора тонн. Резкий рост связан с появлением на территории Казахстана собственных нарколабораторий. В новом выпуске программы "Важная тема" депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева рассказала, как ужесточили наказание за производство и распространение запрещенных веществ. Кому грозит пожизненное, а кому сократили сроки возможного наказания? Смотрите в откровенном интервью на BaigeNews.kz.