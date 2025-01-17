Почти в 150 раз вырос объём "синтетики" в Казахстане за пять лет
Шокирующие подробности причин, по которым это произошло рассказала депутат Мажилиса Парламента.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
139Фото: culture.ru
Еще пять лет назад оборот изъятых казахстанской полицией синтетических наркотиков не превышал десяти килограммов. А уже в прошлом году это число возросло до полутора тонн. Резкий рост связан с появлением на территории Казахстана собственных нарколабораторий. В новом выпуске программы "Важная тема" депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева рассказала, как ужесточили наказание за производство и распространение запрещенных веществ. Кому грозит пожизненное, а кому сократили сроки возможного наказания? Смотрите в откровенном интервью на BaigeNews.kz.