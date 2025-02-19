В Казахстане планируется строительство трех новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Их строительство оценивается почти в 118 миллиардов тенге, сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для начала работ к открытию строительного сезона. Параметры ВПП трех аэропортах - 2 200 х 35 м. в. Стоимость проектов 117,7 млрд тенге", - сказал вице-министр на заседании правительства.

Ранее в Минтранспорта сообщили, что запустят специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, для страхования пассажиров при задержке рейсов.

Также в Казахстане планируют создать центр для расследования транспортных происшествий.