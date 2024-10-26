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Почти тысячу рогов сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана

Сегодня, 10:28
АВТОР
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КНБ РК Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: КНБ РК

На международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" сотрудники пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвратили попытку вывоза из страны крупной партии рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, через границу пытались провезти 991 рог сайгака.

"По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге", — говорится в сообщении.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

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