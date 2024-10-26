Почти тысячу рогов сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
123Фото: КНБ РК
На международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" сотрудники пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвратили попытку вывоза из страны крупной партии рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, через границу пытались провезти 991 рог сайгака.
"По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге", — говорится в сообщении.
Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.