Почти тысячу рогов сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана

На международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" сотрудники пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с региональными подразделениями КНБ и полиции предотвратили попытку вывоза из страны крупной партии рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, через границу пытались провезти 991 рог сайгака.

"По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге", — говорится в сообщении.

Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.