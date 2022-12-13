Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года

Фото: polisia.kz

Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения законодательства РК с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудникам Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по акту начальника поезда сообщением "Актобе-Мангыстау" передан 53-летний правонарушитель. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, в ходе проверки транспортные полицейские установили гражданина Республики Узбекистан, который распивал спиртные напитки в пути следования. Также было установлено, что иностранный гражданин нарушил законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.

"В отношении него составлено сразу два административных протокола по статтье "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по статье "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения" и наложен штраф в размере 5 МРП. Решением Мугалжарского районного суда Актюбинской области правонарушитель выдворен за пределы РК", – резюмировал Айтуганов.

Аналогичное правонарушение имело место на станции Семей. В этот раз транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда сообщением "Оскемен-Астана" сразу троих жителей Костанайской области. Все они привлечены к административной ответственности по ст.440 КоАП РК.

В ведомстве сообщили, что с начала года за совершение различных административных правонарушений по акту начальников пассажирских поездов были сняты 972 граждан, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 826, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 9, а также за мелкое хулиганство – 87 лиц и др.