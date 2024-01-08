Почти три тысячи грузовиков со снегом вывезли в Астане за сутки

Из-за обильных осадков свыше 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"За ночь с 7 по 8 января в Астане вывезено свыше 37 тыс. кубометров снега, что составляет 2802 грузовых рейсов", - сообщили в акимате.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

По информации столичного акимата, с начала зимнего периода в столице было вывезено 1 436 205 кубометров снега, что составляет порядка свыше 105 тыс. рейсов большегрузов.

По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 января временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.