Почти три центнера рыбы изъяли у браконьеров в Карагандинской области
Ущерб оценен в 645 тысяч тенге.
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В Карагандинской области у браконьеров обнаружили 290 кг рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных на автодороге Караганда — Есенгельды, полицейские остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 61-летний водитель. В качестве пассажира в автомобиле находился 52-летний мужчина. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили восемь мешков с рыбой, общий вес которых составил 290 кг", - говорится в сообщении.
Ущерб от незаконной добычи рыбных ресурсов оценен в 645 тысяч тенге.
"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы, в настоящее время проводится расследование", - добавили в полиции.
Напомним, ранее свыше 25 тонн рачков Artemia salina изъяли в Аксу.
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