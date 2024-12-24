В Карагандинской области у браконьеров обнаружили 290 кг рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных на автодороге Караганда — Есенгельды, полицейские остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 61-летний водитель. В качестве пассажира в автомобиле находился 52-летний мужчина. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили восемь мешков с рыбой, общий вес которых составил 290 кг", - говорится в сообщении.

Ущерб от незаконной добычи рыбных ресурсов оценен в 645 тысяч тенге.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы, в настоящее время проводится расследование", - добавили в полиции.

Напомним, ранее свыше 25 тонн рачков Artemia salina изъяли в Аксу.