  • 21 Августа, 04:00
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Почти треть павлодарских учреждений образования ещё не готовы к зиме

Сегодня, 03:47
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:47
Сегодня, 03:47
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В 538 из 586 учреждений образования Павлодарской области в рамках подготовки к отопительному сезону провели промывку и опрессовку систем. Однако акты о готовности получили только 220 организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Этот вопрос обсуждался в акимате региона. По информации управления ЖКХ, готовность объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры составляет 93-95 процентов, работы ведут без отставаний от утверждённого графика. 

По плану завезут уголь для социальных объектов, запас угля для населения на тупиках составляет более 12 тысяч тонн. 

"Наша первостепенная задача – стопроцентная подготовка всех жилых и социальных объектов. При этом за подготовку социальных объектов и, в первую очередь, школ, детских садов и больниц, акимы несут персональную ответственность. Ваша задача – лично контролировать ремонты на всех объектах, находящихся на вашей территории, независимо от их подведомственности", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и руководителям отраслевых управлений до 15 сентября подготовить к приёму тепла все социальные объекты, до 1 октября – обеспечить достаточный для них объём твердого топлива.

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