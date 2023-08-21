Почти треть павлодарских учреждений образования ещё не готовы к зиме

В 538 из 586 учреждений образования Павлодарской области в рамках подготовки к отопительному сезону провели промывку и опрессовку систем. Однако акты о готовности получили только 220 организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Этот вопрос обсуждался в акимате региона. По информации управления ЖКХ, готовность объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры составляет 93-95 процентов, работы ведут без отставаний от утверждённого графика.

По плану завезут уголь для социальных объектов, запас угля для населения на тупиках составляет более 12 тысяч тонн.

"Наша первостепенная задача – стопроцентная подготовка всех жилых и социальных объектов. При этом за подготовку социальных объектов и, в первую очередь, школ, детских садов и больниц, акимы несут персональную ответственность. Ваша задача – лично контролировать ремонты на всех объектах, находящихся на вашей территории, независимо от их подведомственности", – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и руководителям отраслевых управлений до 15 сентября подготовить к приёму тепла все социальные объекты, до 1 октября – обеспечить достаточный для них объём твердого топлива.