Лента новостей
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 12:21 0
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 11:48 85
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 11:06 157
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10:48 179
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10:09 164
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 09:42 206
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 08:41 222
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 08:09 299
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 07:52 303
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 07:03 342
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 06:35 409
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 05:19 303
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 04:07 339
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 03:21 344
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 02:13 358
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 01:02 364
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 00:14 474
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 874
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 470
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 596
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 420
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 456
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 489
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 415
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 338
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 1755
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 423
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 626
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 459
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 417
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 805
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 424
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 518
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1062
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1159
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 438
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 1779
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 466
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 1676
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 791
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 1309
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 325
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 649
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 640
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 556
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 570
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 384
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 428
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 5462
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 09.09.2022 424
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 09.09.2022 484
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 09.09.2022 467
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 09.09.2022 521
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 09.09.2022 795
- "Древо жизни" появится в новом столичном парке 09.09.2022 365
- Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком 09.09.2022 452
- Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании 09.09.2022 561
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге 09.09.2022 457
- Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года 09.09.2022 485
- "Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу 09.09.2022 2933
- Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге 09.09.2022 842
- В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II 09.09.2022 1655
- В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров 09.09.2022 594
- 253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 09.09.2022 504
- В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке 09.09.2022 542
- Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ 09.09.2022 1022
- В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге 09.09.2022 549
- В СКО переименуют озеро Сасыкколь 09.09.2022 1053
- Доля онлайн-торговли в Казахстане с начала года составила 8,7% 09.09.2022 430
- Останки казахстанского солдата передали посольству Казахстана в Москве 09.09.2022 806
- Новый британский король взял себе имя Карл III 09.09.2022 923
- Как встречали болельщики теннисиста Алана Курмангалиева в Нур-Султане 09.09.2022 485
- Скончалась королева Елизавета II 08.09.2022 1161
- Грузовой локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана 08.09.2022 472
- 15 тысяч домашних животных бесплатно чипируют в Алматы 08.09.2022 491
- Первую детскую команду по пара-хоккею презентовали в Нур-Султане 08.09.2022 551
- Заморозки в Нур-Султане и шести областях Казахстана прогнозируют синоптики 08.09.2022 642
- Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы 08.09.2022 543
- Глава католической церкви в РК: визит Папы Римского — великое благословение 08.09.2022 576
- Как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области 08.09.2022 488
Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев
Ночью 8 сентября на пульт дежурного по пограничному отделению "Шонгай" в ЗКО поступил экстренный вызов. Неизвестные сообщили о том, что заблудились на приграничной территории с Россией, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Информацию подтвердили представители ЧС по Астраханской области РФ, которым тоже поступил сигнал SOS.
"Поиски продолжались почти сутки. В итоге граждане Казахстана были найдены в 20 километрах от линии границы на территории РК. С их слов, они направлялись в школу населенного пункта Сюиндик, но по дороге сломался автомобиль, и дальнейшее движение не представлялось возможным. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи", - сообщили в КНБ РК.
Пограничники просят граждан быть внимательными в случаях потери ориентира в отдаленных местностях и в экстренных случаях звонить на номер 112.
Для этого в мобильных телефонах предусмотрен экстренный вызов, который доступен даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 896
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 956
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21019
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177774
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 6801
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10408
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2393
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2716
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11450
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1927
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7978
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2033
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4714
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26762
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9024
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2631
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6532
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2885
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19757
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4665
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5518
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3860
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9389
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4754
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3589
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3641
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7372
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3786
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3443
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5898
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3679
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11488
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3430
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3564
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3417
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5936
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3660
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4141
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4777
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5114
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4843
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4553
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6268
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5587
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5945
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6210
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8520
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12078
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7811
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8668
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7388
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10832
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6782
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7939
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10144
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8649
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8528
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7285
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9139
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7485
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17338
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10211
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9551
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9876
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10294
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9518
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9657
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9996
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10892
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9763
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10634
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14465
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9798
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11405
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8784
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8542
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9861
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10096
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8504
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10422
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7651
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6769
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6824
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7092
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6553
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10637
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7332
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9264
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10180
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10110
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7768
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7924
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23041
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8938
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10892
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8037
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9435
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10063
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11102
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9484
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11474
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10942
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12001
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12197
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28517
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12571
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13387
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13278
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13354
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14058
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21912
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13517
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20741
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31216
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15230
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19169
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19558
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21725
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17702
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18996
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17094
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17155
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17010
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32570
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18854
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17533
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21721
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21532
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21790
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20885
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21115
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23291
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23898
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22488
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22063
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22815
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22963
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21692
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23712
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22421
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22986
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24279
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25527
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24846
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24193
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26869
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23810
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26626
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24331
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55135
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25886
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24995
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25956
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24578
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24737
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24908
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24618
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26108
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25138
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26791