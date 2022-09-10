Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев

Фото: Пограничная служба КНБ РК

Ночью 8 сентября на пульт дежурного по пограничному отделению "Шонгай" в ЗКО поступил экстренный вызов. Неизвестные сообщили о том, что заблудились на приграничной территории с Россией, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Информацию подтвердили представители ЧС по Астраханской области РФ, которым тоже поступил сигнал SOS.

"Поиски продолжались почти сутки. В итоге граждане Казахстана были найдены в 20 километрах от линии границы на территории РК. С их слов, они направлялись в школу населенного пункта Сюиндик, но по дороге сломался автомобиль, и дальнейшее движение не представлялось возможным. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи", - сообщили в КНБ РК.

Пограничники просят граждан быть внимательными в случаях потери ориентира в отдаленных местностях и в экстренных случаях звонить на номер 112.

Для этого в мобильных телефонах предусмотрен экстренный вызов, который доступен даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.