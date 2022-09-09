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Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ
Нескольких заблудившихся казахстанцев почти сутки разыскивали пограничники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
8 сентября ночью на пульт дежурного по пограничному отделению "Шонгай" в Атырауской области поступила информация из полиции о гражданах, заблудившихся на приграничной с РФ территории. Данные подтвердили представители ЧС по Астраханской области, которым также поступил сигнал SOS.
"Граждане РК найдены в 20 километрах от линии границы на территории Казахстана. С их слов, они направлялись в школу населённого пункта Сюиндик, но по дороге сломался автомобиль, и дальнейшее движение не представлялось возможным. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи", - сообщили в КНБ.
В пограничной службе напомнили гражданам о необходимости быть бдительными в отдаленной местности и в экстренных случаях звонить на номер 112.
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