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Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы
4 930 семьям выплачена адресная социальная помощь в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В акимате города представили данные по состоянию на 1 октября 2022 года. На АСП выделено более 1,5 миллиарда тенге.
АСП выплачивается семьям, чей среднедушевой доход ниже черты бедности. Она в свою очередь определяется ежеквартально в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума. Таким образом, в третьем квартале 2022 года, если прожиточный минимум составил 45 612 тенге, черта бедности достигла 31 928 тенге.
Всего на выплату АСП выделено 4 005,7 миллиона тенге (республиканский бюджет – 3 211,9 миллиона тенге, местный бюджет – 793,8 миллиона тенге).
"Безусловную денежную помощь выплатили 1 472 семьям (5 494 человек) на 611,9 миллиона тенге, средний размер доплаты на одного члена семьи составил 12 181 тенге; обусловленную денежную помощь – 3 653 семьям (19 063 человек) на 923,1 миллиона тенге, средний размер доплаты на
одного члена семьи составил 7 225 тенге. Получатели АСП обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, включающим натуральную поддержку для детей от одного до шести лет (детское питание и набор бытовой химии). Выделено 764,2 миллиона тенге (РБ – 610,6 миллиона тенге, МБ – 153,6 миллиона тенге) на 7 949 детей. На 1 октября обеспечено 4 510 детей, которым выдано 14 412 наборов продуктовой корзины на 100,5 миллиона тенге", - проинформировали в акимате города.
Кроме того, получатели АСП безвозмездно обеспечиваются телевизионными абонентскими приставками. Выделено 1,2 миллиона тенге на 100 человек.
Также малообеспеченным оплачивают коммунальные услуги, если их стоимость превышает пятипроцентную долю совокупного дохода семьи. На эти цели выделено 55,5 миллиона тенге на 2 500 человек. Жилищная помощь была выплачена 1 321 семье на 25,8 миллиона тенге.
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